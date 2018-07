Les Rangers de Gerrard assurent

Les matches aller du premier tour de qualification de la Ligue Europa 2018-2019 se sont déroulés ce jeudi.

À noter la victoire des Glasgow Rangers entraînés par Steven Gerrard à domicile contre les Macédoniens du FK Shkupi (2-0).

Les rencontres retour seront disputées la semaine prochaine.

