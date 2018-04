Les jolis tifos du Vélodrome

Comme prévu, l'ambiance est incandescente pour la demi-finale aller de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et le Red Bull Salzbourg.

Les supporters phocéens ont prévu deux beaux tifos dans les virages, avec d'un côté le trophée de la compétition entouré par le slogan "Droit au but", et de l'autre un cosmonaute, avec la banderole en légende: "Quittons la planète Mars et allons décrocher la lune."