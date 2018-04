Leipzig: "A Marseille, ça va être chaud", prévient l’entraîneur

Vainqueur 1-0 du match aller malgré un match globalement dominé par les Marseillais, tout du moins en terme d’occasions, Leipzig a fait un premier pas vers le dernier carré de la Ligue Europa.

L’entraîneur des vice-champions d’Allemagne se montraient néanmoins très prudents à l’issue de la rencontre, redoutant notamment l’ambiance du Stade Vélodrome. Une enceinte qui a pourtant rarement fait le plein en Ligue Europa. "Nous savons qu’à Marseille, ça va être chaud", a-t-il ainsi affirmé après avoir expliqué que Leipzig n’avait fait que "la moitié du travail."

L’entraîneur allemand a également rendu hommage à la performance des Marseillais. "On a vu la qualité de cette équipe de Marseille. En défense Gustavo ne nous a pas permis grand-chose. Ce qui est bien pour nous c'est qu'ils sont obligés de marquer à domicile, et ça peut nous ouvrir des espaces et je suis convaincu que nous sommes toujours capables de marquer à l'extérieur", a-t-il affirmé.