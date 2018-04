Konstantinos Mitroglou a certes inscrit cinq buts en championnat depuis l'entame de l'exercice en cours, contre sept à Valère Germain, mais les prestations de ces deux hommes à la pointe de l'attaque phocéenne, sans oublier les piges de Clinton Njie, ne pouvaient que restreindre les ambitions nationales et européennes de l'Olympique de Marseille. Et puisque le dossier du "grand attaquant" n'a pas été mené à bien l'été dernier, la direction du club, Andoni Zubizarreta en tête, aurait cette fois anticipé et d'ores et déjà dressé une liste de buteurs susceptibles de poser leurs valises sur le Vieux Port à l'horizon 2018-2019.

Edin Dzeko en pôle position ?

Selon France Football, neuf profils ont déjà été ciblés, dont certains étaient déjà pressentis il y a quelques mois, à commencer par Moussa Dembélé (Celtic Glasgow), Vincent Aboubakar (FC Porto) et Edin Dzeko (AS Rome). Le Bosnien, désormais âgé de 32 ans, a encore frappé à 14 reprises en Serie A avec l'AS Rome, et serait sans doute la meilleure recrue possible pour Rudi Garcia, mais sans doute aussi la plus coûteuse, et en termes d'indemnités de transfert via un contrat courant jusqu'en 2020, et en termes de salaire. Les noms de Willian José (Real Sociedad) et Christian Benteke (Crystal Palace) sont également évoqués.

En France, l'OM aurait toujours dans l'idée de repêcher Mario Balotelli, qui cherche à quitter Nice mais donnerait sa priorité à un retour en Italie ou en Angleterre. Mais si d'aventure "Super Mario" ne trouve pas chaussure à son pied, les Ciel et Blanc aimeraient sans doute se poser comme un choix par défaut pour l'ancien Nerazzurro. L'Angevin Karl Toko Ekambi serait aussi suivi de près, lui qui est parvenu à inscrire 16 buts en Ligue 1 depuis l'entame de l'exercice en cours, et réalise sa meilleure saison en carrière à 25 ans, après avoir notamment fait ses armes au Paris FC ou à Sochaux.

Enfin, Wissam Ben Yedder (FC Séville) serait aussi courtisé, tout comme le jeune et prometteur Lancier de l'Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg, qui a toutefois bien d'autres options s'il veut franchir un cap. Reste donc à savoir quel sera le choix phocéen, parmi les dossiers réalisables. L'été dernier, déjà, tout avait été mis en oeuvre en amont pour trouver la perle rare, et cela avait abouti à la signature de Mitroglou le 31 août...