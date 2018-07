Le TAS donne raison à l'AC Milan

L'équipe lombarde avait gagné le droit de participer à la Ligue Europa au cours de la saison à venir en terminant à la sixième place de Serie A, mais l'instance de contrôle de l'UEFA en avait décidé autrement. La faute à des dépenses faramineuses, notamment dans le cadre du mercato estival 2017, et a contrario des recettes bien légères, l'AC Milan avait été puni pour non respect des règles du fair play financier. La Fiorentina (8e) avait donc été provisoirement repêchée, mais l'équipe de Stefano Pioli devra finalement se contenter des compétitions domestiques.

Car, ce vendredi, les Milanais ont officiellement été réintégrés dans le paysage européen par le Tribunal arbitral du sport (TAS), sollicité par les pensionnaires de San Siro. Après la gestion calamiteuse du propriétaire chinois Yonghong Li, incapable de rembourser son créancier Elliott Management, c'est finalement ce dernier qui a pris le contrôle de l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie. Et celui-ci semble avoir apporté les garanties nécessaires pour remettre les finances milanaises d'aplomb.

Ainsi, l'UEFA est donc désavouée sur ce dossier, et l'AC Milan de Marco Fassone et Gennaro Gattuso retrouve le sourire. De fait, la saignée attendue dans l'effectif de l'équipe première n'aura sans doute pas lieu, car si ventes il y aura bien lieu évidemment pour assainir les comptes, elles devraient être ciblées. Car il faudra présenter un équipe compétitive en phase de groupes de la Ligue Europa dans les semaines à venir, tout en visant le podium et la Ligue des champions via le championnat.