Lazio: Inzaghi se méfie de Thauvin

Vainqueur 3-0 au Stade Vélodrome il y a quinze jours, la Lazio Rome espère bien remettre ça ce jeudi dans à domicile.

Malgré la mauvaise passe du club phocéen, qui n’a en outre plus grand chose à espérer de la Ligue Europa, Simone Inzaghi reste néanmoins prudent. "Je préfère affronter une équipe qui vient de gagner, parce que quand elle vient de perdre plusieurs matches, elle sait qu'elle doit réagir. On sait qu'une équipe importante comme l'OM est blessée. Ce sera encore plus difficile qu'au Vélodrome", a-t-il ainsi expliqué.

Et si le technicien reste méfiant, c’est en raison du potentiel offensif des Marseillais. "Nous savons que Marseille viendra pour gagner. Marseille a une équipe portée sur l’attaque», a-t-il assuré. Simone Inzaghi a d’ailleurs désigné le danger numéro un: Florian Thauvin qui a "beaucoup de talent".