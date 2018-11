Lazio-Inzaghi: "On avait prévu de laisser le ballon à l'OM"

Simone Inzaghi est très satisfait du comportement de son équipe, victorieuse de l'Olympique de Marseille (2-1) en Ligue Europa.

"Mes joueurs ont été très bons, que ce soit en première ou en seconde période, s'est félicité l'entraîneur de la Lazio. Ce n’était pas simple, on affrontait l’OM, qui a été jusqu’en finale l’an dernier. On leur a laissé le ballon, c’est ce qui était prévu, mais on ne leur pas concédé beaucoup d’occasions. Je félicite vraiment les joueurs. On se qualifie pour la deuxième année d’affilée pour les 16e de finale, à deux journées de la fin de la phase de poules."