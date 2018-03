L'Atalanta non sanctionné pour racisme, Batshuayi réagit

Les supporters de l'Atalanta Bergame, suspectés d'avoir proféré des cris de singe à l'encontre de Michy Batshuayi, n'ont pas été sanctionnés par l'UEFA.

L'instance européenne a décidé de clore son enquête, sanctionnant simplement le club italien de 34 000 euros d'amende. Le match en question était un 16e de finale retour de Ligue Europa, le 22 février face au Borussia Dortmund (1-1).

L'ancien attaquant de l'OM s'est indigné sur Twitter, même s'il a préféré en rire. "Ça devait être mon imagination. Juste un cri de singe, qui s'en soucie ?":

LOL. Must be my imagination ‍♂️ https://t.co/50BrKZz6mu