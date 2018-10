Deuxième défaite en trois matches de Ligue Europa pour l’OM, qui s’est incliné jeudi soir au stade Vélodrome contre la Lazio Rome (1-3). Wallace (10e), Felipe Caicedo (60e) et Adam Marusic (90e) ont piégé une équipe marseillaise qui se retrouve, avec seulement 1 point, troisième d’un groupe H dominé par Francfort, tombeur de l’Apollon Limassol (2-0) et auteur d’un sans-faute jusque-là. Le but sur coup franc de Dimitri Payet (86e) n’a rien changé pour les Phocéens.