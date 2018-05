La double peine pour Payet ?

Comme craint par beaucoup, le risque s’est bel et bien révélé trop gros. Incapable de s’entraîner normalement jusqu’à la veille du match en raison d’une douleur à la cuisse, Dimitri Payet, qui avait dû déclarer forfait vendredi dernier lors du déplacement à Guingamp, n’a fait que passer, mercredi, face à l’Atlético Madrid. Insuffisamment remis de son élongation, le Réunionnais a dû se rendre à l’évidence après une demi-heure de jeu, rattrapé par une vive douleur. Non sans avoir au préalable délivré une balle de but à Valère Germain dès les premières minutes de la rencontre.

En pleurs malgré le réconfort de ses coéquipiers, le meneur de jeu marseillais a dû laisser sa place à Maxime Lopez, faisant craindre le pire tandis que Didier Deschamps s’apprête à annoncer les 23 joueurs tricolores retenus pour le Mondial en Russie. Interrogé à l’issue de la rencontre, Rudi Garcia assumait néanmoins sa titularisation. "Sur ce genre de match, c’est le genre de risques à prendre", a-t-il ainsi affirmé après avoir expliqué qu’il espérait qu’"il soit proche des 100%."

Ça me fait ch... pour lui. Antoine Griezmann

Et Rudi Garcia de se montrer rassurant au sujet de son maître à jouer. "Ça ne s’est pas aggravé, a-t-il affirmé. Il allait mieux de jour en jour, on a encore fait un test ce matin. Il avait une appréhension pour jouer de manière libéré et de frapper fort dans le ballon. Il est resté avec cette appréhension pendant quinze minutes (trente en réalité), mais ça n’a pas empiré aujourd’hui. C’était trop juste pour être à 100%, tout simplement."

L’ancien Lillois peut en tout cas compter sur le soutien du bourreau des Marseillais. "Ça me fait ch... pour lui parce que c'est un pote. J'espère qu'il va vite récupérer et qu'il sera disponible pour la liste de Deschamps", a ainsi lancé Antoine Griezmann au sujet de son partenaire chez les Bleus.