Griezmann répond à Lacazette

Cette finale avant l’heure de la Ligue Europa, ou désignée comme telle par de nombreux observateurs, est aussi l’opposition de deux des techniciens les plus réputés du vieux continent. Diego Simeone fait face à Arsène Wenger, "une figure que j’admire et je respecte", dixit « El Cholo » en conférence de presse, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le bouillant Argentin, pourtant rompu à ces chocs avec notamment ses deux finales de Ligue des champions au compteur, va longtemps sembler avoir précipité la perte de ses Colchoneros par sa nervosité et, disons-le tout net, son pétage de plombs. Qui va trancher avec l’attitude de sphinx de l’Alsacien, impassible.

On ne joue pas depuis un quart d’heure dans cette demi-finale aller à l’Emirates Stadium, déjà marquée par deux occasions nettes, dont un poteau et un arrêt monumental de Jan Oblak devant Alexandre Lacazette (6e, 7e), auteur de six buts lors de ses six derniers matches et qui se souvient avoir brillé il y a un an, au même stade de la compétition, avec un doublé face à l’Ajax, insuffisant toutefois pour permettre à l’OL d’atteindre la finale. Douze minutes de jeu seulement donc, et déjà Simeone voit rouge !

La marque de l'Atlético

Après l’agression de son latéral Sime Vrsaljko sur Lacazette, synonyme de deuxième carton jaune et donc d’expulsion (10e), le coach madrilène perd totalement le contrôle de lui-même pour agonir l’arbitre français M. Turpin de son insulte visiblement préférée, qui lui vaut à son tour d’être envoyé en tribunes (12e). Une infériorité numérique qu’Arsenal s’emploie à exploiter.

Le jeu court, tout en technique, des Gunners est parfois étourdissant, mais aussi, il faut le dire, plutôt inefficace, malgré les tentatives de Danny Welbeck qui bute en angle fermé sur Oblak (21e), ce penalty réclamé en vain par Lacazette à M. Turpin (23e), comme à la bonne époque lyonnaise, diront les mauvaises langues, ou encore cette reprise de Nacho Monreal, qui échappe de peu le cadre (31e). Il faut attendre d’avoir passé la demi-heure de jeu pour voir la première frappe cadrée des visiteurs ; elle vient évidemment d’Antoine Griezmann, mais la tentative trop écrasée du Français est captée sans problème par David Ospina (33e). Le gardien colombien qui sauve les siens de façon superbe devant le même Griezmann, suite à un rush de Thomas Partey (37e).

Les Gunners sont prévenus et ont la bonne idée de forcer le verrou madrilène peu après l’heure de jeu. Et c’est justice de voir Lacazette placer ce coup de tête au-dessus de Lucas Hernandez et hors de portée d’Oblak cette fois battu (1-0, 61e). L’attaquant français tout près de se muer en passeur décisif sur un ballon que Welbeck ne peut exploiter (67e), avant de manquer de précision sur cette tête non cadrée et l’un des onze corners de sa formation. Pour une possession de 76 % et un total de 28 tirs (et seulement 6 madrilènes). Et ce qui devait arriver va finir par se produire, après l’arrêt venu d’ailleurs d’Oblak face à Aaron Ramsey (87e), quand sur un contre c’est "Grizi" qui échappe à la course au marquage de Laurent Koscielny pour venir battre de près Ospina (1-1, 82e). Dans sa tribune, Simeone, qui se contentait d'autant plus de ce court revers qu'il avait fait rentrer... deux défenseurs, peut exulter. Wenger, lui, n’a pas bougé une oreille, ni effectué d’ailleurs le moindre changement.

(*) Face à l’Atlético, Wenger affrontait un 125e adversaire différent en tant que manager d’Arsenal ; le technicien n’a perdu que 10 de ces 125 oppositions.