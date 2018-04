Garcia veut la jouer comme la Roma !

Les statistiques n’ont pourtant rien d’insurmontable. Là où les joueurs de la Louve, après leur déroute de l’aller au Camp Nou (4-1), avaient moins de 17% de chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, les Marseillais, une semaine après une courte défaite (1-0) en Allemagne, entre frustration et espoir d’un match aller riche en opportunités mal concrétisées, en ont environ 45% de rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa face au RB Leipzig. Un quart de finale face au sixième de Bundesliga, étrillé (1-4) lundi à domicile par Leverkusen, qu’aborde plein d’ambition un Rudi Garcia très inspiré par l’exploit de la semaine, la "Romantada" fatale au Barça, balayé du paysage de la C1 par l’AS Rome (3-0), l’ancien club du coach phocéen (2013-2016).

"J’en profite pour les féliciter. C’était un grand moment hier (mardi), j’étais devant ma télé, avoue-t-il volontiers. Je suis ravi pour tous les joueurs de l’AS Roma, notamment ceux que j’ai pu entraîner ; ils ont fait un exploit énorme, et je pense que c’est un exemple à suivre: le Stadio Olimpico était plein et l’ambiance fantastique. Demain (jeudi), le stade Vélodrome va battre son record d’affluence sur un match de Coupes d’Europe (*), et ça va juste être fantastique à vivre. A nos joueurs de se sublimer aussi et d’aller chercher une qualification pour les quarts de finale, ce qui est une chose assez rare en France."

Et Garcia d’enchaîner, porté par cette mobilisation populaire: "C'est pour ça que je suis venu ici, parce que la Coupe d'Europe est dans l'ADN de l’Olympique de Marseille et parce que le public de l'OM est l'un des meilleurs de France. Ils seront là demain (jeudi), ils vont pousser l’équipe et on fera tout pour leur offrir une qualification" (…) "Il y a surtout une excitation de tout gagner, que ce soit demain soir (jeudi) ou jusqu’à la fin de la saison. Ce qui est sûr, c’est qu’on aura à faire à une équipe de Marseille très déterminée au coup d’envoi, à 21h05." Et prête à batailler jusqu’au bout de la nuit si nécessaire: "Depuis dimanche, on s’entraîne aux tirs au but tous les jours. Encore aujourd’hui (mercredi)."



Le résumé du match aller :