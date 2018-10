Garcia: "Il serait temps qu'on comprenne..."

Ce n’est pas encore à Limassol que Rudi Garcia pourra aligner son équipe type. Pour son deuxième rendez-vous de la saison en Ligue Europa, jeudi soir à Chypre (21h), l’OM sera ainsi privé de Florian Thauvin, touché au talon. Un forfait qui s’ajoute à ceux Morgan Sanson, Adil Rami et Clinton Njie. Présent dans le groupe, Steve Mandanda cèdera quant à lui sa place à Yohann Pelé dans le but. "C’était prévu d’avance", a indiqué l’entraîneur marseillais, qui a tout de même annoncé une bonne nouvelle en conférence de presse: le retour dans le cœur du jeu de Dimitri Payet.

Remplaçant dimanche soir lors de la déroute olympienne à Lille (3-0), le milieu offensif "a l’air d’être à 100%", selon le technicien des Ciel et Blanc, qui a poussé un coup de gueule avant ce match déjà capital pour l’OM, battu à domicile par Francfort (1-2) il y a deux semaines. En cause, ces joueurs qui multiplient les erreurs et coûtent beaucoup de points aux Phocéens depuis le début d’exercice: "On a fait beaucoup d’erreurs individuelles, pas toujours les mêmes joueurs, même si certains sont sur le podium des erreurs individuelles et vont devoir vite en descendre", a-t-il prévenu.

Ces bévues, Rudi Garcia commence à en avoir assez. "Je ne peux pas dire que je sois content de la situation parce que les chiffres sont là. Quand on commence un match en ce moment, on perd déjà 2-0 d’entrée. C’est quand même difficile de mettre trois buts à chaque fois pour gagner, a-t-il pesté. Il faut absolument améliorer ce domaine-là. Les absences, évidemment que ça joue, mais ce n’est pas une excuse. On aurait pu largement faire mieux. Il serait temps que l’on comprenne que, pour gagner un match, c’est quand même plus simple si on ne prend pas de but." Entendu ?