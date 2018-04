Le tirage au sort des demi-finales (26 avril-3 mai), effectué à Nyon ce vendredi, a offert à l'OM les Autrichiens du Red Bull Salzbourg, tombeurs de la Lazio Rome (2-4, 4-1). Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en phase de poules avec à la clé une défaite des Olympiens à la Red Bull Arena (1-0) et un match nul (0-0) au Vélodrome. L'antre des Phocéens, qui sera le théâtre du match aller, avant un retour une semaine plus tard en Autriche.

L'autre affiche de ce dernier carré opposera donc Arsenal à l'Atlético Madrid avec la perspective d'un match aller à l'Emirates Stadium pour les coéquipiers de Griezmann.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!



Who are you backing to go all the way? #UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn