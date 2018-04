Même si l'identité de son adversaire n'est pas forcément connue du grand public, l'Olympique de Marseille se sait en grand danger au moment de filer en Allemagne défier le RB Leipzig en quart de finale aller de la Ligue Europa. Il s'agit tout de même du vice-champion de Bundesliga 2017, actuel 4e du classement en championnat, et qui avait notamment corrigé (1-4) l'AS Monaco à Louis-II en Ligue des champions à l'automne dernier. Des Ciel et Blanc au complet n'auraient de toute façon pas eu la partie facile, et ce sera d'autant plus compliqué au regard des absences prévues, notamment dans le secteur défensif.

Car Steve Mandanda et Adil Rami, blessés, sont d'ores et déjà contraints au forfait, alors que Rolando reste très incertain puisqu'il ne s'est pas entraîné mardi et mercredi. C'est donc peu dire que Rudi Garcia devra bricoler en défense centrale. Or, Grégory Sertic vient de sortir de l'infirmerie et n'est pas dans le rythme de la compétition, là où Aymen Abdennour a lui beaucoup déçu depuis son arrivée au club l'été dernier. Il y a fort à parier que le Tunisien ne soit pas sollicité, d'autant plus que, s'il dispute encore deux rencontres avec la tunique olympienne sur les épaules, son prêt en provenance du Valence CF sera prolongé d'une saison, ce que cherche à éviter l'ancien coach de l'AS Rome.

Gustavo repositionné ?

Et si c'était finalement Luiz Gustavo qui devait jouer les pompiers de service ? Selon les informations de La Provence, le taulier brésilien de l'OM représenterait une vraie option pour son entraîneur, à qui il pourrait associer le jeune Boubacar Kamara, défenseur central de formation utilisé à la récupération cette saison, et même lancé au poste de latéral gauche à Dijon samedi dernier. L'ancien Munichois a déjà évolué dans un rôle similaire à Wolfsburg, mais en contrepartie, son absence dans l'entrejeu affaiblirait inévitablement un OM qui s'en remettrait alors à Morgan Sanson, André-Frank Zambo Anguissa et Maxime Lopez pour exister outre-Rhin. La question d'une Luiz Gustavo-dépendance ne se pose même plus...