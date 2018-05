Alors que les corps des joueurs de l'Olympique de Marseille sont en souffrance, dans cette fin de saison haletante, Steve Mandanda, lui, va mieux. Touché à la cuisse, le 31 mars dernier lors du déplacement à Dijon, le gardien international devait manquer entre 4 et 6 semaines de compétition. L'ancien Havrais est plutôt en avance sur les prévisions puisqu'il a repris l'entraînement mardi à la Commanderie, rapporte L'Equipe.

Sera-t-il du déplacement à Salzbourg, jeudi soir, en demi-finale retour de Ligue Europa ? Le staff marseillais a encore quelques heures pour répondre à cette question. Les Olympiens doivent s'entraîner encore ce mercredi, avant de s'envoler pour l'Autriche dans la soirée. La décision sera sans doute prise au dernier moment.

On peut imaginer que l'OM ne prendra aucun risque avec son gardien titulaire, alors que les Phocéens auront ensuite trois matches importants à disputer en Ligue 1 et, si tout se passe bien, une finale de Ligue Europa. Sans oublier que Mandanda lui-même ne voudra sans doute pas mettre en danger sa participation à la Coupe du monde avec les Bleus en cas de reprise précipitée. Sa doublure, Yohann Pelé, avait répondu aux attentes en quarts de finale retour face à Leipzig (5-2) en signant une parade importante en toute fin de match, et avait également réalisé des arrêts importants à l'aller contre Salzbourg (2-0). De quoi inciter l'OM à la prudence ?

Le résumé de Marseille - Salzbourg