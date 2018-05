Des fans de l'OM agressés à Paris

Jeudi soir, de nombreux supporters de l'Olympique de Marseille résidant à Paris s'étaient donné rendez-vous dans un bar du XIe arrondissement de la capitale pour assister à la demi-finale retour de Ligue Europa face au RB Salzbourg (2-1). Et la soirée a bien failli mal tourner, puisque La Provence rapporte que peu après 23 heures, une vingtaine d'individus masqués et cagoulés ont fait irruption dans l'établissement, s'en prenant directement aux fans des Ciel et Blanc.

Fort heureusement, seuls quelques blessés légers sont à déplorer, alors que les agresseurs ont eux rapidement pris la fuite.