Chelsea et la Lazio assurent

Dans l’ensemble, les gros n’ont pas raté leurs débuts en Ligue Europa, jeudi soir. En déplacement à Salonique, Chelsea a assuré l’essentiel face au PAOK (1-0), grâce à un but inscrit par Willian en tout début de rencontre (7e). La Lazio Rome s’est elle aussi imposée contre Apollon (2-1), Luis Alberto (14e) et Ciro Immobile sur penalty (84e) ayant trouvé la faille (14e).

De son côté, le FC Séville n’a pas tremblé contre le Standard de Liège (5-1). Ever Banega (9e, 74e), Franco Vazquez (41e) et Wissam Ben Yedder (49e, 70e) ont permis aux Andalous de faire la différence. Le Besiktas a battu Sarpsborg (3-1) grâce à Ryan Babel (51e), Enzo Roco (69e) et Jeremain Lens (82e). Déception en revanche pour Villarreal, accroché par les Rangers (2-2).