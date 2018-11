C’est déjà fini pour l’OM

Quatre jours après la débâcle de Montpellier (3-0), elle-même consécutive à deux revers marquants concédés à domicile devant la Lazio (1-3) et le PSG (0-2), l’OM devait forcément se rebiffer ce jeudi à Rome, dans le cadre du quatrième acte de la Ligue Europa. Rudi Garcia avait promis du changement dans les coulisses de la Mosson, passablement échaudé par l’attitude de certains de ses Olympiens. La rébellion attendue n’a pas eu lieu. Pas franchement du moins.

Avec son capitaine, Payet, sur le banc au coup d’envoi et des éléments tels que Germain, Kamara et Amavi tout simplement absents de la feuille de match, Marseille a bien tenté de bousculer son hôte du jour, privé de cadres comme Lucas Leiva ou Lulic et soucieux malgré l’enjeu de préserver des joueurs importants tels que Milinkovic-Savic et Cacares. Alignés dans un 3-4-3 censé densifier leur milieu de terrain sans pour autant négliger l’offensive, les Phocéens ont rendu une copie correcte 45 minutes durant, punis cependant dans le temps additionnel de l’acte initial quand le guerrier Parolo, sur une remise peu académique d’Immobile, a su profiter de la naïveté de Caleta-Car dans les airs pour tromper Pelé sur la première tentative cadrée des Laziale (1-0, 45e+1).

Thauvin, en vain

Avant cela, Sakai (7e), Njie (23e) et Thauvin (43e) avaient tour à tour donné du fil à retordre à Strakosha, le portier romain, mais sans concrétiser la relative domination des visiteurs. Des Marseillais qui, une fois de plus cette saison, ont tendu le bâton pour se faire battre. Avant même l’heure de jeu, Correa s’est chargé de doubler la mise des locaux, sur un service impeccable celui-là de l’incontournable Immobile (2-0, 55e). Grâce à une interception de Sanson, Thauvin a bien ravivé la flammèche olympienne (2-1, 60e). Et Strootman a frôlé l’égalisation d’un missile détourné dans la foulée (65e). Comme Njie, à bout portant, dans le temps additionnel…

Pas de quoi permettre hélas aux Marseillais de refaire leur retard. Et leur handicap dans ce groupe dominé de la tête et des épaules par Francfort et la Lazio. Finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, l’OM cette fois n’ira pas plus loin que la phase de poules. C’est acquis. Dans l’état d’esprit, les hommes de Rudi Garcia ont néanmoins répondu présent ce soir. Tout sauf anecdotique dans le contexte actuel et alors qu’ils seront attendus au tournant ce dimanche au Vélodrome face à Dijon.