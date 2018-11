Bordeaux y croit encore

Après sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, Bordeaux a renoué avec le succès au meilleur moment.

Tombeurs jeudi soir du Slavia Prague pour leur première victoire en Ligue Europa (2-0), grâce à un but de Nicolas De Préville à la 49e minute et une réalisation de Jules Koundé au bout du temps additionnel (95e), les Girondins, s'ils restent derniers, conservent un espoir de qualification dans ce groupe C, le Zénith Saint-Pétersbourg ayant dominé dans le même temps Copenhague (1-0).

Ils devront s’imposer lors du dernier match au Danemark, en espérant que les Russes battent les Tchèques.