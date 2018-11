Bordeaux: Une equipe bis contre le Slavia

Déjà éliminé de la Ligue Europa, avec un point pris en quatre journées, Bordeaux présente un onze totalement remanié pour la réception du Slavia Prague jeudi soir (18h55). Alors que Briand, Otavio ou encore Poundjé ne faisaient pas partie du groupe, Kamano, Karamoh, Sankharé et autre Plasil démarrent sur le banc. Le onze des Girondins voit De Préville et Cornélius être alignés sur le front offensif, tout comme Youssouf et Kalu sur les côtés.

Le onze girondin: Costil (cap.) - Palencia, Jovanovic, Pablo, Sabaly - Kalu, Tchouameni, Lerager, Youssouf - Cornélius, De Préville.