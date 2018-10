Bordeaux: Sans Kamano et Sabaly en Russie

Les Girondins de Bordeaux se déplaceront en Russie, pour défier le Zénith Saint-Pétersbourg, sans François Kamano et Youssouf Sabaly, blessés, alors qu'Andreas Cornelius manque toujours à l'appel.

Ricardo et son staff ont convoqué un groupe de 20 joueurs, avec notamment Valentin Vada, Over Mandanda, Maxime Poundjé et Zaydou Youssouf.