Bordeaux reste en vie !

Et si Bordeaux n’était plus maudit en Ligue Europa ? Malchanceux depuis le début de cette phase de poules, les Girondins, qui auraient mérité de compter plus qu’un seul et unique point avant d’accueillir le Slavia Prague jeudi soir dans un match de la dernière chance, ont enfin ouvert leur compteur, s’imposant 2-0 pour garder le droit de rêver à une qualification en 16es de finale.

Tout aurait pourtant pu s’arrêter net si Sabaly n’avait pas sauvé sur sa ligne cette énorme occasion de Sykora (79e), alors que les Tchèques se faisaient de plus en plus pressants. Mais, heureusement, après une opportunité quasiment immanquable envoyée par Kamano sur le poteau (94e), Koundé, tel un attaquant, a définitivement assuré le succès des siens au bout du temps additionnel (2-0, 95e), alors que De Préville, qui n’avait plus marqué depuis plus de deux mois, avait ouvert le score à l’issue d’un cafouillage (1-0, 49e).

Après sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, les Bordelais, qui avaient déjà failli marquer sur un coup franc de Youssouf (7e), retrouvent le chemin du succès au meilleur moment, d’autant plus que, dans le même temps, le Zénith Saint-Pétersbourg a dominé le FC Copenhague (1-0). Toujours derniers de ce groupe C, ils pourraient décrocher cette qualification quasiment inespérée en cas de victoire au Danemark, conjuguée à une victoire des Russes face aux Tchèques. Pour peu qu’ils aient, enfin, un peu de réussite…