Bordeaux méritait mieux

Invaincus depuis leur défaite à Prague, face au Slavia (1-0), en ouverture de ce groupe C de la Ligue Europa, les Girondins, après deux victoires et un nul en Ligue 1, espéraient confirmer leur redressement sur la scène européenne, jeudi soir avec la réception du FC Copenhague.

Mais s’ils n’ont pas démérité, les Bordelais ont subi une cruelle défaite face à des Danois ultra réalistes (1-2), qui l’ont emporté grâce à un but de Skov dans le temps additionnel. Une issue douloureuse pour Costil et ses partenaires, qui se seront procurés les plus grosses occasions de la rencontre.

La première période a d’ailleurs offert un bon résumé de ce match, avec des opportunités pour Kalu (13e) ainsi que Kamano et Sankharé (30e), le premier touchant la barre et le deuxième frappant au ras du poteau, et surtout pour ce même Kamano, qui manquait l’égalisation sur un penalty généreux obtenu par Briand (45e).

La bonne rentrée de Karamoh

Les visiteurs avaient ouvert le score quelques instants plus tôt, d’une tête de Sotiriou sur corner (0-1, 42e). Le Chypriote s’offrait d’ailleurs, toujours de la tête, la deuxième occasion danoise de la rencontre (54e), avant que les entrées de Cornelius et Karamoh ne redynamisent les hommes d’Eric Bedouet. Le joueur prêté par l’Inter manquait d’ailleurs d’égaliser dès son entrée (63e) et butait ensuite sur le portier adverse, Andersen (74e).

L’ancien Evianais était sauvé par son poteau sur une frappe de Tchouameni (81e), mais ne pouvait que dévier la lourde frappe de Sankharé (1-1, 84e). Les Girondins poussaient alors pour arracher la victoire, mais se faisaient donc surprendre à la 92e minute sur un but de Skov, après une astucieuse talonnade de Jensen (1-2). Les voilà désormais bons derniers et déjà dos au mur avant une double confrontation face au Zénith Saint-Pétersbourg, leader du groupe.