Bordeaux-Costil: "Persuadé qu’on peut gagner"

Battus lors des trois premières journées de Ligue Europa, les Bordelais, qui reçoivent le Zénith Saint-Pétersbourg jeudi soir (21h), n’ont plus qu’une infime chance de qualification. Mais ils y croient encore, à l’image de Benoît Costil.

"Les chances sont minimes mais il en reste quelques-unes, donc on va forcément jouer à fond, a expliqué le portier des Girondins en conférence de presse, avant de revenir sur le match aller, où ils s’étaient dans les dernières minutes en Russie (2-1). On s’était dit qu’il fallait qu’on joue décomplexé, qu’on pouvait faire des choses même si c’était une très bonne équipe en face. La confiance est là, on est persuadé qu’on peut gagner. Il va falloir faire la même chose, avec quelque chose de plus au bout."