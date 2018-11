Bordeaux-Costil: "De Préville le mérite"

Auteur de son deuxième but de la saison jeudi soir lors de la victoire de Bordeaux face à Slavia Prague (2-0), Nicolas De Préville n’avait plus marqué depuis le 23 septembre, et le succès des Girondins à Guingamp (1-3).

"On est très content pour Nicolas (De Preville), comme pour Zaydou (Youssouf) et Aurélien (Tchouameni). Ils n’avaient pas joué depuis un petit moment. Je parle comme un formateur mais je suis très heureux de voir la progression entre les matches aller et retour", a réagi l’entraîneur Eric Bedouet sur le site de son club.

"S’il y avait un joueur qui devait marquer ce soir, je pense que moi comme le reste de l’équipe, on espérait que ce soit Nico ! Il le mérite", a également réagi Benoît Costil pour 20minutes. Les Bordelais peuvent toujours se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa, mais devront l'emporter à Copenhague lors de la dernière journée en espérant que le Zénith Saint-Pétersbourg s'impose à Prague.