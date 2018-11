Bordeaux a été contraint au nul jeudi par le Zénith Saint-Pétersbourg (1-1), en Ligue Europa. Après un penalty de Kamano (35e), les Russes ont égalisé par Zabolotnyi (72e). Au classement du groupe C, après quatre journées, Bordeaux prend son premier point mais est éliminé, quatrième et bon dernier. Après un 0-0 dans l'autre match entre le Slavia Prague et Copenhague, le Zénith est premier avec huit points, le Slavia deuxième avec sept unités et Copenhague troisième avec cinq points.