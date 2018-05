Atletico-Simeone: "La sortie de Payet a fait mal aux Marseillais"

C’est un Diego Simeone apaisé comme rarement qui s’est présenté à la presse mercredi soir après la victoire de l’Atletico Madrid sur l’OM en finale de la Ligue Europa (3-0). "On a vécu une saison difficile et cette victoire représente plus qu’un trophée pour nous. C’est la récompense de notre constance, du travail accompli depuis des années, de notre persévérance après nos deux finales perdues en C1 notamment", dixit le coach des Matelassiers.

Un technicien argentin qui assure avoir vécu cette finale "avec une certaine sérénité". "Nous étions bien préparés, nous savions ce que nous voulions faire et les joueurs ont été extraordinaires ! Marseille a mieux débuté que nous, ça a été difficile et puis nous nous sommes sentis plus à l’aise. La sortie de Payet (à la 30e minute, ndlr) a fait mal aux Marseillais, clairement. Ça a généré des difficultés pour eux car c’est un joueur très important. L’OM a fait une saison incroyable en championnat et en Ligue Europa, une saison de haut niveau, mais il y avait en face un grand Atletico ce soir !"