Atlético: Pour Griezmann, "il est temps" de gagner une finale

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa après la victoire de l’Atlético de Madrid face à Arsenal jeudi soir (1-0, aller 1-1), Antoine Griezmann, buteur à l’aller et passeur décisif au retour, espère briser face à l’OM, le 16 mai à Lyon, sa malédiction des finales, lui qui a notamment échoué lors de celle de la Ligue des champions en 2016 et en finale de l’Euro quelques semaines plus tard.

"On doit aller gagner cette finale. On va tenter de bien faire les choses et de remporter la Ligue Europa. Et je vais essayer de gagner un trophée, parce qu’il est temps, a-t-il déclaré après la rencontre, rapporte Marca, avant de saluer la prestation des supporters madrilènes dans leur nouveau stade, le Wanda Metropolitano. On voulait retrouver l’ambiance de Vicente Calderon et ce soir, c’était le cas. C’est pour ça que j’avais demandé le soutien de nos supporters."