Atletico Madrid: Simeone donne des nouvelles de Diego Costa            

Souffrant d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, contractée lors du quart-de-finale retour de Ligue Europa, opposant son équipe de l’Atletico au Sporting Portugal, Diego Costa ne devrait pas être remis à temps pour affronter Arsenal. Gunners et Colchoneros doivent s’affronter jeudi prochain pour une demi-finale aller qui sent déjà la poudre.

Good news, Arsenal fans!



Diego Simeone says Diego Costa will likely miss the Europa League semi-final first-leg clash between Arsenal and Atletico Madrid on Thursday. pic.twitter.com/9JAFycL87m