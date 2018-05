Atletico: Au grand complet face à l’OM

Heureux Diego Simeone, qui ce lundi a levé le voile sur un groupe de Matelassiers complet, sans aucune absence à déplorer, à deux jours de la finale de Ligue Europa qui mettra aux prises mercredi à Lyon l’Atletico Madrid et l’OM.

Les stars de l’effectif madrilène, les Oblak, Godin, Diego Costa et Griezmann, sont évidemment toutes là, comme un Vitolo et un Gimenez pourtant un temps incertains. A noter que les Marseillais, eux, demeurent à ce jour dubitatifs quant à la participation de Payet, Sarr, Rolando et Mitroglou.

Le groupe de l’Atletico: Oblak, Werner, Dos Santos - Godin, Filipe Luis, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Gimenez - Thomas, Koke, Saul, Gabi, Vitolo - Griezmann, Torres, Correa, Diego Costa, Gameiro.