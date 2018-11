Arsenal: Première pour Nketiah en pointe

Entré en jeu à la dernière minute, dimanche lors de Bournemouth-Arsenal (1-2) en Premier League, le jeune Edward Nketiah fête sa deuxième apparition de la saison avec les Gunners jeudi soir, la toute première titularisation de sa carrière avec les Londoniens. En l'absence d'Alexandre Lacazette, Danny Welbeck (blessés) et de Pierre-Emerick Aubameyang (laissé au repos), l'attaquant anglais de 19 ans démarre en pointe d'un onze fortement remanié. Un onze dans lequel Joseph Willock (19 ans) ou encore Emile Smith-Rowe (18 ans) se voient également offrir du temps de jeu. Pour rappel, Arsenal a pris 10 points sur 12 possibles et a donc déjà validé son billet pour les 16es de finale.

Here's our team to face Vorskla Poltava in Kiev tonight



#UEL pic.twitter.com/uVgWO4AhnX