Arsenal: Mkhitaryan sur le banc à Madrid

Pour le 250e match européen d'Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal, qui pourrait être aussi le dernier, le technicien alsacien reconduit Danny Welbeck dans le onze titulaire des Gunners sans pouvoir titulariser Henrikh Mkhitaryan, buteur, mais sorti suite à une blessure à un genou lors de la défaite dimanche dernier, à Old-Trafford, face à Man Utd (2-1). L'Arménien débute sur le banc des remplaçants ce jeudi, au Wanda Metropolitano de Madrid (21h05), cette demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Atlético (aller 1-1).

Les deux Frenchies Laurent Koscielny et Alexandre Lacazette tiennent leur place au coup d'envoi respectivement en défense et en attaque.

Our team to face @Atleti in tonight’s @EuropaLeague semi-final#ATLvAFC pic.twitter.com/XGfg5zyGQ8