Arsenal: Koscielny sort sur une civière

Terrible coup de froid sur le Wanda Metropolitano de Madrid et sur la demi-finale retour de Ligue Europe entre l'Atlético Madrid et Arsenal, dont le capitaine et défenseur français Laurent Koscielny a dû quitter ses coéquipiers après seulement 12 minutes de jeu. A l'approche de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), qui doit être la dernière grande compétition internationale du Tricolore, et de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour ce Mondial, l'ancien Lorientais a quitté la pelouse sur une civière, en larmes et totalement effondré.

La raison de ce profond désarroi ? Un démarrage anodin, et loin de l'action, sur lequel Koscielny a été comme poignardé par une douleur, se tenant immédiatement le pied droit et le tendon d'Achille. Le changement était réclamé sans attendre par Arsène Wenger comme par son joueur, conscients de la gravité de la blessure, dont on peut évidemment imaginer, sans anticiper sur le diagnostic, qu'il s'agit d'une rupture, totale ou partielle, du tendon d'Achille. Qui serait alors synonyme de forfait pour la fin de la saison et donc pour le rendez-vous en Russie, le dernier de la carrière internationale de Koscielny, qui se couvrait le visage de ces deux mains à sa sortie du terrain. "Il me reste six mois pour m'épanouir et prendre le maximum de souvenirs, comme dirait ma femme", avait déclaré l'intéressé dès novembre dernier, à l'heure de projeter sa décision de tourner le dos au Bleus.