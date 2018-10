Arsenal: Grande première pour Guendouzi

Mattéo Guendouzi, âgé de 19 ans, a profité de la rencontre en Ligue Europa d’Arsenal à Qarabag (0-3), jeudi soir, pour inscrire son tout premier but en professionnel. Il n’avait jamais marqué à Lorient, son club formateur, que ce soit en Ligue 1 et Ligue 2 ainsi qu'en CFA.

Recruté pour 8 millions d’euros, le milieu défensif a entamé la saison dans la peau d’un titulaire sous les ordres d’Unai Emery. Il a été élu joueur du mois d’août par les fans.

L’international U20 tricolore a inscrit le dernier but des Gunners en Azerbaïdjan d’une frappe croisée du droit, après sur un service d’Alexandre Lacazette. "Merci Laca", a-t-il lancé sur Twitter.

Excellent victory in @europaleague ! So happy to have scored my first goal under my new colors @arsenal ⚪️Thank you Laca pic.twitter.com/bopB0FzQuW