Arsenal et l'AC Milan victorieux

Arsenal s'est facilement imposé à Qarabag (3-0), ce jeudi lors de la 2e journée de la Ligue Europa. Les Gunners ont fait la différence grâce à Sokratis (4e), Smith-Rowe (53e) et Guendouzi (80e). Avec ce succès, les hommes d'Unai Emery occupent la tête du groupe E, en compagnie du Sporting, qui a battu le FK Vorskla Poltava (2-1).

Dans le groupe F, l'AC Milan est seul en tête après sa victoire à San Siro face à l'Olympiakos (3-1). Si les Grecs avaient ouvert la marque grâce à Guerrero (14e), Cutrone, auteur d'un doublé (70e et 79e) et Gonzalo Higuain (76e) ont permis aux Rossoneri de faire la différence en moins de dix minutes. Dans l'autre match du groupe, le Betis a facilement battu Dudelange (3-0), grâce notamment à un but de l'ancien Parisien Giovani Lo Celso.