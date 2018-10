C’est sans nul doute le tournant du match entre Bruges et Monaco (1-1). Cinq minutes après avoir ouvert le score d’une frappe en angle fermé, côté droit, après un service en profondeur d’Aleksandr Golovine, Moussa Sylla a en effet raté une opportunité en or, croisant cette fois trop son tir devant le but vide après avoir éliminé le gardien brugeois. Un échec d’autant plus rageant pour les hommes de Thierry Henry que dans la foulée Wesley prenait le meilleur sur Kamil Glik et égalisait.

Et à en croire Andrea Raggi, le jeune attaquant monégasque avait bien mieux à faire que cette frappe excentrée tentée en déséquilibre. "Je me souviens surtout de la deuxième occasion de Moussa (Sylla). S'il est un peu plus expérimenté, il tombe, c'est carton rouge et penalty et là, le match est fini", a ainsi lancé plein d’aplomb au micro de RMC Sport le défenseur italien à l’issue de la rencontre.

Les félicitations de Henry

L’intéressé, devenu à 18 ans, 10 mois et 29 jours le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du club à marquer en Ligue des champions, nourrissait, lui, d’autres regrets. "J’aurais dû prendre mon temps et le mettre du pied droit", a-t-il en effet confié après avoir raconté sa joie d’avoir ouvert son compteur but sur la scène européenne.

"Ce n’était que du bonheur. J’avais prévenu mon frère que j’allais marquer, il attendait mon premier but en Ligue des champions", a-t-il raconté dans des propos relayés par L’Equipe. À l’hôtel, je lui ai dit que je sentais que j’allais mettre un but. Voilà, c’est fait." Moussa Sylla a même eu droit à quelques louanges de la part de son entraîneur. "J’ai trouvé Moussa intéressant dans ses appels en profondeur. Il a fait un bon match", a affirmé Thierry Henry après coup.