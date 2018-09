Ancien Red Devil aujourd’hui Lyonnais, Rafael était particulièrement heureux de la victoire inattendue de sa formation, sur le terrain de Man City (2-1). Interrogé à l’issue de la rencontre, le latéral droit de l’OL a livré son sentiment sur ce succès : ''Tout le monde sait que je suis supporteur de United. Venir ici et gagner, c’était super pour moi. […]Peut-être qu’ils se sont dit : « Ils ne sont pas bons en Ligue 1 et ne doivent pas être en confiance. ». Peut-être qu’ils nous ont sous-estimés et ont été trompés par nos performances récentes en championnat’’.

Nul doute qu’au Parc OL (le 27 novembre prochain), les Citizens chercheront à laver l’affront.