Interrogé sur l'innovation tactique apportée lors de la dernière victoire du PSG à Nice (3-0), avec un inédit système en 3-4-3, qui a parfaitement fonctionné, Thomas Tuchel a indiqué ce mardi, en conférence de presse, qu'il ne s'agissait pas d'un test grandeur nature en prévision du rendez-vous en Ligue des champions ce mercredi, au Parc (21h), face à l'Etoile Rouge de Belgrade : "On n'avait travaillé que 10 minutes sur la défense à 3, la veille du match à Nice. Ce n'était pas pour tester quelque chose en vue du match de demain. On va mettre en place un autre plan pour affronter Belgrade." Et le technicien allemand d'ajouter : "Je suis très satisfait de l'état d'esprit à Nice. Nous devons jouer comme ça demain. Il n'est pas question de se relâcher. L'équipe le sait. Elle a mis la barre très haut, c'est notre repère maintenant pour demain et dimanche contre Lyon."

@TTuchelofficial : "Nous devons presser haut, avec des attaquants qui font les efforts. C'est un effort collectif. Même avec 70 % de possession, on doit avoir de très fortes transitions."