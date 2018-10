Jean-Michel Aulas avait exprimé le souhait de voir son équipe réaliser "l'exploit" d'un nul ce mardi, à Hoffenheim. Le président lyonnais a été exaucé avec le partage des points (3-3) entre Lyonnais et Allemands dans le cadre de cette 3e journée de la Ligue des champions, sauf que l'OL, trop fébrile, a concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu.

"A 2-1, on a fait preuve de caractère. Dans des matches comme ça, il faut jouer jusqu’à la dernière seconde, regrettait 'JMA' au micro de RMC Sport. Je suis plus frustré et déçu, même si on a pris un point. Les 3 points nous tendaient les bras. On ne l’avait pas encore (la qualification) même s’il y avait les 3 points. Il faudra être présent dès le match retour dans 15 jours et répondre dès l’entame pour prendre les trois points et mettre un pied en huitièmes. Il faudra éviter d’encaisser ce but. On arrive à revenir au score et à passer devant. Nous devons être capables de tenir ce résultat. Aujourd’hui (mardi), on a été meilleurs dans l’ensemble malgré des difficultés en deuxième partie de première période."