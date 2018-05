Nainggolan, ex-gamin de la rue

Radja Nainggolan n'a pas eu une enfance heureuse. Dans un entretien accordé au Times, le milieu de terrain belge de l'AS Rome a détaillé les conditions dans lesquelles il a grandi. Son père, d'origine indonésienne et indienne, l'a abandonné après la naissance. C'est donc sa mère belge qui l'a élevé seul à Anvers (avant son départ pour l'Italie et Piacenza en 2005, à l'âge de 17 ans).

"Ma mère était seule, c'était difficile pour elle, explique-t-il. Elle a travaillé dur et avait trois emplois pour payer les factures. C'était difficile de grandir dans ces conditions, j'ai grandi dans la rue. On avait une maison, mais je restais toujours tard dehors. Je ne me concentrais pas sur les études. J'ai fait des erreurs. J'ai volé de la nourriture, des petites choses quand j'étais affamé. Je ne pouvais rien payer. Ce n'était pas une bonne période."

Transféré en 2010 à Cagliari, où il s'est révélé en Serie A durant quatre saisons - avant de s'engager à la Roma - Nainggolan ne se voit pas changer d'air. Interrogé sur un éventuel attrait pour la Premier League, il a indiqué haïr le froid et cette pluie qu'il a vue de manière ininterrompue à Liverpool sur ses deux jours de voyage, la semaine dernière en C1. Place à la demi-finale retour mercredi, à Rome, après la défaite 5-2 des Italiens à l'aller.