Après Andres Iniesta, une autre légende du football a sans doute disputé cette semaine son dernier match de Ligue des champions. C’est tout du moins ce qu’a laissé entendre Gianluigi Buffon après l’élimination de la Juventus Turin face au Real Madrid malgré la victoire (3-1) des Turinois sur la pelouse de Santiago Bernabeu. "Mon dernier match européen ? On verra, c'est très probable", a-t-il ainsi lâché au micro de beIN SPORTS.

Un probable dernier match qui s’est achevé de façon prématurée pour le gardien italien, renvoyé aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre pour avoir réagi avec trop de véhémence au penalty accordé dans les arrêts de jeu au Real Madrid. Zinédine Zidane, qui s’y connait en matière de sortie par la petite porte, ne pouvait que regretter cette expulsion.

"Buffon ne méritait pas ça." Zinédine Zidane

"Buffon ne méritait pas ça du tout, a ainsi déclaré le Français en conférence de presse. Ça n’enlèvera pas ce qu’il est et ce qu’il a été, c’est ce que je lui ai dit, parce que je l’ai vu à la fin du match pour lui dire que c’était un joueur énorme. Faut qu’il pense surtout à ce qu’il a fait dans sa carrière. C’est dommage de terminer de cette façon en Ligue des champions."

L’ancien Bordelais a par ailleurs jugé la qualification du Real Madrid méritée, malgré la gifle reçue à domicile. "Je pense que, sur les 180 minutes, on mérite quand même notre qualification, a-t-il ainsi affirmé. Même ce soir, on a eu des occasions pour marquer beaucoup de buts. Mais on ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'était un quart de finale de Ligue des champions. On est dans le top du top. C'est un truc de fou. On s'aperçoit que quand on y croit, ça paye à la fin." Surtout avec l’aide de l’arbitre.