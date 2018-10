Interrogez Thomas Tuchel sur la relative contre-performance de son équipe face à Naples, ce mercredi en Ligue des champions, et l’intéressé vous répondra que le résultat du jour (2-2) n’est pas lié à un manque d’implication ou d’agressivité de ses joueurs. En revanche, le coach du PSG ne dédouane pas totalement ses protégés, plutôt dubitatif quand il s’agit d’évoquer leurs lacunes dans l’application des consignes tactiques…

"On a bien débuté les 15 premières minutes puis, je ne sais pas pourquoi, nous avons perdu notre structure. Nous avons joué de manière plus compliquée, nous avons perdu des ballons faciles et contre une équipe comme le Napoli, ça ne pardonne pas", note le stratège allemand qui, en filigrane, reproche aux Neymar et Mbappé d’avoir parfois joué une partition de soliste aux dépens de la cohésion du bloc-équipe. Dans leur rôle de relayeurs, Verratti et Rabiot sont aussi pointés du doigt: "Parfois dans leur élan, ils ont délaissé leur zone et ça a créé des espaces pour l’adversaire. C’est plus dur de défendre ensuite", souffle l’ancien ‘Professeur’ de Dortmund.

Thomas Tuchel, ainsi, insiste: "J’ai le sentiment que c’est difficile pour nous d’élaborer un plan de jeu et de nous y tenir. Je ne sais pas encore pourquoi je l’avoue. Encore une fois, nous avons dû changer notre système et ça a été mieux en deuxième période, on a pu presser plus haut, mettre une grosse intensité dans des espaces réduits et ça a payé. Il faut qu’on soit beaucoup plus compacts. Regardez le Napoli, ils jouent dans un 4-4-2 parfait, avec des joueurs qui se connaissent bien depuis longtemps. Je sais que nous ne sommes pas l’Atlético, nous sommes le PSG et nous avons nos propres qualités mais il faut à tout prix que nous nous améliorions à ce niveau-là. Ce n’est pas possible de devoir changer de système comme ça à chaque fois. Nous devons être plus fiables !"

"Ce sera difficile à Marseille"

Aussi l’entraîneur parisien refuse-t-il de donner le beau rôle à sa formation, celui d’un prétendant déclaré au titre. Alors qu’un journaliste italien le taquine sur les moyens jugés disproportionnés du PSG – des ressources censées propulser Paris au rang de favori selon ce dernier – Thomas Tuchel réplique, un tantinet agacé: "Nous ne sommes pas au bistro ! Il faut écouter ce que je dis, et ce que je dis depuis le début, c’est que nous ne sommes pas favoris, nous n’avons pas l’expérience pour cela." Tout juste l’intéressé estime-t-il son équipe en mesure de rivaliser avec les grosses cylindrées que sont à ses yeux Liverpool et Naples. "J’ai beaucoup de respect pour ce groupe, et je savais qu’il serait compliqué d’en sortir. Contre Liverpool et le Napoli, je le répète, nous ne sommes pas favoris. Là, nous sommes à la mi-temps d’un match de 180 minutes avec Naples et nous avons la chance de pouvoir encore gagner ce duel. Ce ne sera pas facile. J’ai vu notamment que le PSG n’avait jamais battu un club italien en Ligue des champions…"

Quand Tuchel s'agace avec un journaliste italien:

Pour parvenir à ses fins, et gommer enfin les imperfections et fautes d’inattention de son groupe, Thomas Tuchel entend s’appuyer sur les deux prochains matches de championnat qui attendent Paris. Face à l’OM, dès dimanche, puis contre le Losc la semaine suivante. "Ce sont des matches d’un même niveau d’intensité que l’on va jouer devant Marseille et Lille avant de retrouver Naples. Pour nous, c’est une bonne chose, ça va nous permettre de travailler sur ces erreurs qu’il ne faut surtout pas commettre face à des adversaires d’une telle qualité. Il faut aller de l’avant de toute façon. Et je sais que ce sera difficile à Marseille."