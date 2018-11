Contrairement au Paris Saint-Germain, le Liverpool FC n'a pas matière à s'inquiéter particulièrement pour son avenir à court terme en Ligue des champions. A la veille de défier de nouveau l'Etoile Rouge pour le compte de la 4e journée du groupe C, les Anglais sont leaders de la poule avec 6 points, et vont débarquer à Belgrade pour affronter un adversaire qui a encaissé pas moins de 10 buts lors de ses deux dernières sorties sur la scène européenne, dont 4 à Anfield le 24 octobre dernier. Tous les voyant sont au vert du côté de Jürgen Klopp, qui va par ailleurs récupérer Dejan Lovren et Naby Keita pour ce match.

A l'inverse, Jordan Henderson, en délicatesse avec ses ischio-jambiers, est lui invité à rester sur les bords de la Mersey. Tout comme Xherdan Shaqiri, mais pour d'autres raisons... Car le technicien allemand à finalement décidé de ne pas emmener l'ancien joueur du Bayern Munich en Serbie. Ce n'est pas une sanction sportive, bien au contraire, mais avant tout une décision diplomatique et politique. Car ces derniers jours, la pression est montée du côté de Belgrade, dans l'attente de l'arrivée de l'international suisse sur la terre serbe. Né au Kosovo, Shaqiri avait notamment célébré un but en mimant l'aigle albanais lors de la dernière Coupe du monde, tout comme son compatriote d'Arsenal Granit Xhaka. Or, ce geste est considéré comme une provocation au sein d'une Serbie qui ne reconnaît pas la légitimité du Kosovo.

"il n'est pas convoqué. Il comprend cela et accepte ma décision". Jürgen Klopp

Le Red et le Gunner avaient par ailleurs écopé d'une amende de la part de la Fifa, mais les Serbes promettaient l'enfer à cet impétueux mardi soir, dans l'enceinte de Belgrade. Alors, renseignements pris, Jürgen Klopp a pris la décision de ne pas jouer avec le feu. "Nous allons nous rendre dans la fantastique ville de Belgrade en tant qu'équipe de football, pour jouer au football, explique l'Allemand. Nous avons entendu toutes les spéculations qui concernent le type de réception qui pourrait être réservé à Shaqiri, alors ne sachant pas ce qui pourrait se passer, et puisque nous voulons être concentré à 100% sur le football, il n'est pas convoqué. Il comprend cela et accepte ma décision".