En fin négociateur, Franck Ribéry s’est dit que c’était le moment idéal pour rappeler à ses dirigeants combien, même à quasiment 35 ans et en fin de contrat en juin, il peut être précieux pour le Bayern Munich. Et quand le Tricolore est en jambes et motivés comme au stade Sanchez Pizjuan ou quelques jours plus tôt contre Dortmund (1 but et 1 passe), ses adversaires souffrent le martyre. Ce fut le cas pour Jesus Navas, repositionné latéral, et qui a vu son côté gauche attaqué dans tous les sens…

T.Müller félicite Ribéry :

Pour s’offrir une 7e victoire de rang en Ligue des champions, le Bayern a vu une frappe de Ribéry contrée par Navas pour l’égalisation avant qu’une passe en cloche du Boulonnais ne soit reprise de la tête par Tjiago Alcantara. De quoi jubiler et envisager la suite de la compétition avec confiance et envie.

"On doit bien se reposer, il reste encore un match contre Séville. On devra jouer à Munich comme on l’a fait ici. Evidemment la victoire 2-1 à l’extérieur est très positive mais on ne doit pas se croire en demi-finale", a expliqué Ribéry à l’UEFA. Un propos plein de sagesse qui ne peut cependant occulter une ambition majeure pour un Bayern qui n’a bien évidemment pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Le but de Ribery :