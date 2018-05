Ligue des Champions - Real Madrid : Marcelo : "Oui, il y avait penalty !"

Marcelo a réalisé un très grand match lors de la demi-finale retour de Ligue des champions qui a permis au Real Madrid d'éliminer le Bayern Munich (1-2, 2-2). Avec néanmoins une main en pleine surface en toute fin de première période que l'arbitre n'a pas vue.

"Il y a main, le ballon me touche la main et c’est penalty. Si je dis que ce n’est pas le cas alors ce serait un mensonge, mais c’est le football. Je ne parle pas des arbitres mais c’est clair que parfois ils se trompent en notre faveur et des fois en notre défaveur", a reconnu le Brésilien en zone mixte. Et c'est bien le Real qui file en finale...