S’il peut légitimement regretter l’égalisation sur le fil du PSG face à son Napoli, ce mercredi au Parc des Princes, dans le cadre de la 3e levée de la Ligue des champions (2-2), Carlo Ancelotti n’en est pas moins fier de son équipe, plus que jamais en lice pour les huitièmes de finale.

"Je suis à la fois déçu et content... Je pense qu’on a fait un bon match, on a fourni les efforts qu’il fallait et je pense que nous méritions de gagner, dixit le technicien transalpin passé par Paris une saison et demie entre janvier 2012 et mai 2013. Contre le PSG néanmoins, on peut être punis à tout moment !"

Et d’argumenter: "Quand on joue ici, tout ne peut pas se passer à merveille pendant 90 minutes, il y a forcément des moments difficiles, comme en début de match où nous avons été un peu timides et en deuxième période où nous avons eu un problème de possession de balle. C’est inévitable mais nous avons bien géré ces moments-là je trouve. Maintenant, c’est un match du même type qui nous attend dans deux semaines à domicile. J’espère qu’on réalisera le même type de performance."