Forcément déçu du résultat, Monaco en ayant été quitte pour une correction 3-0 au Signal Iduna Park, Leonardo Jardim n’en retenait pas moins la bonne première période livrée par ses hommes face au Borussia Dortmund.

"On a très bien joué en première période, on a contrôlé le ballon et l’adversaire, c’était un match très équilibré, a ainsi confié l’entraîneur portugais. Après on s’est mis en danger tout seuls. Il y a des situations pas dangereuses et on laisse Dortmund gagner le ballon pour marquer."

Et malgré cette deuxième défaite en deux matches, le technicien monégasque continuait à évoquer une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. "On a deux matches contre un adversaire également à zéro point (le FC Bruges). On a besoin de prendre six points pour se laisser la possibilité de se qualifier pour les huitièmes. Mais les deux matches seront aussi importants pour garantir la qualification en C 3", a-t-il affirmé.