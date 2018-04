Ligue des Champions : Liverpool n'a pas tremblé

Exactement dix ans après sa dernière demi-finale de Ligue des champions et une élimination contre Chelsea en prolongation, Liverpool se hisse de nouveau à ce stade de la compétition au terme d’une seconde victoire face à Manchester City. Les Reds avaient fait très fort en s’imposant 3-0 à Anfield, il y a une semaine. Ce mardi soir, menés d’entrée sur un but de Gabriel Jesus (2e), ils l’ont finalement emporté grâce à Mohamed Salah (56e) et Roberto Firmino (77e) en seconde période.

Comme attendu – et comme durant toute la rencontre disputée à Anfield –, les Citizens ont dominé les débats, mais cela n’a pas suffi. Loin de là. Parfaitement lancée par l'ouverture du score d’entrée, la formation de Pep Guardiola a mis la pression avec son dispositif très offensif du jour, un 3-3-3-1. Les locaux auraient mérité de doubler la mise, mais Bernardo Silva a trouvé le poteau opposé (39e) et un but de Leroy Sané a été refusé pour un hors-jeu inexistant (43e). Cela a provoqué une altercation entre l’arbitre, l’Espagnol M. Lahoz, et Pep Guardiola, qui a été exclu en revenant aux vestiaires.

Les hommes de Jürgen Klopp sont ressortis de leur boîte dès l'entame de la seconde période pour finalement réduire l’Etihad Stadium au silence. Mohamed Salah, pourtant diminué physiquement, égalisait alors que Sadio Mané venait de faire la misère à Fernandinho et Aymeric Laporte (56e). Puis Roberto Firmino enfonçait le clou face à des Mancuniens désabusés, après avoir chipé le ballon dans les pieds de Nicolas Otamendi (77e). Depuis les tribunes, Pep Guardiola ne pouvait que constater ce naufrage collectif. Le leader de la Premier League n'a pas fait le poids sur la scène européenne.