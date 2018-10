Vainqueur du PSG (3-2) il y a quinze jours grâce à un but de Roberto Firmino dans les arrêts de jeu, Liverpool a à son tour goûté à la défaite à la dernière minute à l’occasion de son déplacement à Naples (1-0), Insigne tenant le rôle du bourreau.

Un revers mérité à en croire Jürgen Klopp, qui pointait du doigt les insuffisances de son équipe à l’issue de la rencontre. "On n’était pas bien organisés et c’est vite devenu injouable au milieu de terrain, a ainsi reconnu l’entraîneur des Reds. En plus, on s’est bien trop précipités avec le ballon. On n’a été ni assez intelligents ni assez calmes. On n’a pas été bons et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes."